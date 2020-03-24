2020-03-24T12:36:50+03:00
Звезды

Череповчанин покорил федеральный канал песней

8-летний Матвей Беляев выступает в 7 сезоне проекта Голос.Дети
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Маленький череповчанин покорил судей проекта Голос.Дети на Первом канале. Первую серию с земляком показали 20 марта. Мальчик исполнил песню Димы Билана «Ночной хулиган». Его выбрал Валерий Меладзе и Полина Гагарина. По словам Василия Вакуленко, зрители были в шоке от таланта ребенка!

Как наставницу Матвей избрал Полину Гагарину. Он поделился воспоминанием о том, что когда звезда приезжала в Череповец, он кричал ей: «Полина, ты лучшая!». Мальчик рассказал, что занимается вокалом с 3 лет и любит сцену.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24