Череповчанин покорил федеральный канал песней

24 Март 2020 2020-03-24T12:36:50+03:00

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Маленький череповчанин покорил судей проекта Голос.Дети на Первом канале. Первую серию с земляком показали 20 марта. Мальчик исполнил песню Димы Билана «Ночной хулиган». Его выбрал Валерий Меладзе и Полина Гагарина. По словам Василия Вакуленко, зрители были в шоке от таланта ребенка!

Как наставницу Матвей избрал Полину Гагарину. Он поделился воспоминанием о том, что когда звезда приезжала в Череповец, он кричал ей: «Полина, ты лучшая!». Мальчик рассказал, что занимается вокалом с 3 лет и любит сцену.

ИСТОЧНИК KP.RU