Вологодчина урезает бюджет

24 Март 2020 2020-03-24T12:18:15+03:00

В правительстве области рассмотрели корректировки на этот и ближайшие годы

Изменить размер текста: A A

В связи с кризисом, падением цены на нефть, коронавирусом в минфине РФ ожидают уменьшение доходов федерального бюджета на 3 триллиона рублей. Было принято решение сократить расходы. Правительство Вологодской области предложило урезать бюджет на 1,5 миллиарда в 2020 году. Ожидается, что реализация социальных программ продолжится. Пока работы на второстепенных и только начинающих строиться объектах приостановлены.

По заявлению замгубернатора, мировая экономика начнет восстанавливаться в лучшем случае во второй половине 2020 года.

По расчетам с корректировками в 2020 доходы областного бюджета составят 84,8 млрд. рублей, расходы - 94,6 млрд. рублей. Дефицит компенсируют федеральной помощью и остатками с прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU