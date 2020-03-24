Вологодчина урезает бюджет
В связи с кризисом, падением цены на нефть, коронавирусом в минфине РФ ожидают уменьшение доходов федерального бюджета на 3 триллиона рублей. Было принято решение сократить расходы. Правительство Вологодской области предложило урезать бюджет на 1,5 миллиарда в 2020 году. Ожидается, что реализация социальных программ продолжится. Пока работы на второстепенных и только начинающих строиться объектах приостановлены.
По заявлению замгубернатора, мировая экономика начнет восстанавливаться в лучшем случае во второй половине 2020 года.
По расчетам с корректировками в 2020 доходы областного бюджета составят 84,8 млрд. рублей, расходы - 94,6 млрд. рублей. Дефицит компенсируют федеральной помощью и остатками с прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU