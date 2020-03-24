Русская борзая застряла в открытом на проветривание окне

24 Март 2020 2020-03-24T12:18:44+03:00

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Череповецкие спасатели выезжали спасать собаку. ЧП случилось 23 марта около 16 часов. Их вызвали в Заягорбский район.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, на проспекте Новоселов в ловушку попала борзая. В частном жилом доме № 9 собака застряла нижней челюстью в проеме стеклопакета. Прибывшие на место сотрудники спасательной службы помогли вызволить животное. Как сообщил директор Спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев, пластиковое окно было приоткрыто на проветривание, в проеке и застряла борзая. Испуганная хозяйка ничего не смогла сделать сама. Тогда она пригласила спасателей. Они с помощью инструментов отжали окно и вытащили животное. Вся операция спасения пса заняла около полутора часов.

ИСТОЧНИК KP.RU