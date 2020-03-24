Тела двух рыбаков подняли со дна Шексны

24 Март 2020 2020-03-31T21:06:20+03:00

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Двое вологжан уехали на рыбалку у деревни Даргун и пропали. Когда специалисты начали обследовать место, они обнаружили прорубь, где плавали личные вещи и даже сапоги. До берега 20 метров. Глубина на том месте - метра три.

Сегодня МЧС удалось поднять со дна Шексны их тела. 44-летний и 65-летний мужчины были друзьями, поехали на рыбалку, наплевав на безопасность. "Лед очень тонкий, выходить на него нельзя", - сообщил директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

ИСТОЧНИК KP.RU