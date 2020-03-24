В Вологде отменяют бесплатную пересадку на общественном транспорте
Кроме того, подешевеет единый проездной на 400 рублей
Изменить размер текста:
В областной столице с 3 апреля единый проездной будет стоить на 400 рублей дешевле - 1500 рублей. Уже купившим разницу компенсируют в информационно-справочном центре на Пушкинской,15.
В связи с жалобами перевозчиков, в Вологде отменят бесплатную пересадку с одного маршрута общественного транспорта на другой (в течение 30 минут). Об этом рассказал СМИ начальник Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Шумилов.
ИСТОЧНИК KP.RU