Два рыбака утонули в реке Шексне под Череповцом

24 Март 2020 2020-03-24T11:38:17+03:00

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Под Череповцом под лед Шексны 23 марта провалились два рыбака. Спасатели подняли их тела.

44-летний и 65-летний мужчины отправились на рыбалку и пропали. Их следы нашли в 500 метрах от деревни Даргун. В полынье, примерно в 20 метрах от берега, были обнаружены их вещи, плавающие сапоги. Глубина реки там около трех метров.

- Известно, что мужчины были друзьями, вместе поехали на рыбалку, невзирая на опасность. Лед очень тонкий, выходить на него нельзя, — рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Напомним, в выходной день смертельной опасности себя подвергли 27 рыбаков. 22 марта около 10 часов на Рыбинском водохранилище, около села Щетинское, льдины с рыбаками оторвало от берега и унесло на 200 метров от берега.

ИСТОЧНИК KP.RU