Два рыбака утонули в реке Шексне под Череповцом
Под Череповцом под лед Шексны 23 марта провалились два рыбака. Спасатели подняли их тела.
44-летний и 65-летний мужчины отправились на рыбалку и пропали. Их следы нашли в 500 метрах от деревни Даргун. В полынье, примерно в 20 метрах от берега, были обнаружены их вещи, плавающие сапоги. Глубина реки там около трех метров.
- Известно, что мужчины были друзьями, вместе поехали на рыбалку, невзирая на опасность. Лед очень тонкий, выходить на него нельзя, — рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.
Напомним, в выходной день смертельной опасности себя подвергли 27 рыбаков. 22 марта около 10 часов на Рыбинском водохранилище, около села Щетинское, льдины с рыбаками оторвало от берега и унесло на 200 метров от берега.
ИСТОЧНИК KP.RU