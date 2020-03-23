Вологодчине не хватает доноров крови с отрицательным резусом
В регионе острая нехватка крови всех групп с отрицательным резус-фактором. Всех неравнодушных ждет Вологодская станция переливания. Об этом сообщается на ее официальном сайте.
Кровь может сдать добровольно любой здоровый совершеннолетний человек, имеющий регистрацию в нашем регионе. За двое суток до донорства нельзя употреблять алкоголь и жирную пищу. Врачи перед процедурой проверят состояние здоровья сдающего кровь.
В Вологде сдать кровь можно в будни с 8:00 до 13:00 на улице Ветошкина, 55. Необходимо взять паспорт и СНИЛС. Подробности можно узнать по телефону 8 (8172) 75-05-42.
ИСТОЧНИК KP.RU