Белозерская адская скважина затихла и показала пласты золота

23 Март 2020 2020-03-23T21:11:56+03:00

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По словам очевидцев, из скважины в Белозерске перестала течь вода. "Завернул на скважину. Вода на территории участка не течет. Но для окончательного успокоения местных жителей нужно провести геофизические измерения", — рассказал местный житель Вадим Степашин. Напомним, что вода еще пахла сероводородом. Теперь запаха нет.

Профессиональный геолог Николай Андреев в своем блоге написал об открытии: при изучении ЧС он обнаружил крупные залежи золота под городом. Их можно обнаружить и на глубине 200 метров, и песок на девяти.

Кроме того, Николай раскритиковал текущее тампонирование скважины. По его словам нет смысла затыкать коллектор в районе забоя, ведь напор воды вымоет любой раствор. Он посоветовал залить полость цементным раствором специального состава.

ИСТОЧНИК KP.RU