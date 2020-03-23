Губернатор Вологодчины умывает руки
Губернатор Вологодской области показал собственным примером, как простым вологжанам лучше всего бороться с коронавирусной инфекцией. Олег Кувшинников поделился в социальных сетях видео, где он моет руки.
В конце ролика глава региона пожелал почаще мыть руки и быть здоровыми! КП Вологда советует еще не трогать лицо, почаще проветривать помещения, хорошо питаться и стараться обходить массовые скопления людей стороной. Медики Вологодчины и вовсе попросили всех сидеть дома. А продукты могут доставить даже почтальоны.
#япомыл
Губернатор Вологодчины умывает руки.Олег Кувшинников помыл руки на камеру и пожелал того же вологжанам :) Будьте здоровы! #япомыл
ИСТОЧНИК KP.RU