2020-03-23T19:59:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Вологодчины умывает руки

Олег Кувшинников решил популяризовать меры профилактики коронавируса
Евдокия САХАРОВА
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Со страницы Олега КувшинниковаСо страницы Олега Кувшинникова
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Губернатор Вологодской области показал собственным примером, как простым вологжанам лучше всего бороться с коронавирусной инфекцией. Олег Кувшинников поделился в социальных сетях видео, где он моет руки.

В конце ролика глава региона пожелал почаще мыть руки и быть здоровыми! КП Вологда советует еще не трогать лицо, почаще проветривать помещения, хорошо питаться и стараться обходить массовые скопления людей стороной. Медики Вологодчины и вовсе попросили всех сидеть дома. А продукты могут доставить даже почтальоны.

#япомыл

Губернатор Вологодчины умывает руки.Олег Кувшинников помыл руки на камеру и пожелал того же вологжанам :) Будьте здоровы! #япомыл

ИСТОЧНИК KP.RU

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