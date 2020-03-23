2020-03-23T19:30:29+03:00
Общество

Вологодский епископ Флавиан отправился на покой после скандала

Ранее в квартире богослужителя в Петербурге обнаружили лабораторию по изготовлению наркотиков. Там жил его итальянский друг Каин Монтанелли. Кроме того, Флавиан является фигурантом и другого дела, уже о мошенничестве
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Вологодская митрополия
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Патриарх снял епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана и отправил его в Павло-Обнорский монастырь на покой. По официальной версии - из-за проблем со здоровьем. По словам Череповецкой епархии, 44-летний богослужитель сам написал «заявление по собственному желанию».

Ранее в квартире священнослужителя третьей степени в Санкт-Петербурге обнаружена лаборатория для изготовления наркотиков и запрещенные вещества. Были проведены обыски в Череповце и на рабочем месте епископа.

В его квартире в Петербурге постоянно проживает 22-летний Каин Монтанелли, который теперь главный подозреваемый в деле о производстве наркотиков. Молодой человек числится сотрудником информационно-аналитического отдела Череповецкой епархии. Неизвестно, насколько близкие отношения у него сложились в Флавианом.

Оказалось, что у вологодского епископа есть подданство Великобритании. Кроме того, он проходит и по другому делу - о мошенничестве. Подозреваемым является питерский "церковный делец" Дмитрий Шабанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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