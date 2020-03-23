28 вологжан госпитализированы с подозрением на коронавирус

23 Март 2020 2020-03-23T18:50:11+03:00

Они побывали в неблагополучных странах или пообщались с прибывшими оттуда и имеют симптомы болезни

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На данный момент на Вологодчине нет подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 850 вологжанам провели тест на коронавирус. Напомним, что у тестов 7-15% погрешность. По данным пресс-службы правительства Вологодской области на утро 23 марта 28 вологжан госпитализировано, еще 758 под наблюдением.

В выходные начали свою работу выездные бригады. Они посещают людей, которые должны быть в самоизоляции. В субботу 64 бригады сделали 628 выездов, в воскресенье 37 бригад - 791 выезд.

Работает круглосуточная горячая линия по коронавирусу 8(800)200-93-88. Туда уже обратилось более 300 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU