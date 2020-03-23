На Вологодчине продукты первой необходимости домой доставят почтальоны
Вологжане оценили доставку народного потребления на дом. Часто заказчиками являются маломобильные граждане, пенсионеры, люди с ограниченными физическими возможностями и жители отдаленных населенных пунктов. Жители Вологодской области предпочитают на дому получать на дому пенсии, социальные пособия, корреспонденцию, почту и еду.
Список товаров уточняется у клиента заранее, при последующем посещении приносятся продукты. Или можно сделать заявку по телефону. В регионе доставку товаров по адресам осуществляют 81% всех работающих почтальонов, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.
555 отделений почты на Вологодчине расположены в сельской местности. Почта России призывает чаще использовать дистанционные каналы обслуживания - это позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений.
ИСТОЧНИК KP.RU