Старейшего вологодского тренера поздравили со столетним юбилеем

23 Март 2020 2020-03-23T17:27:30+03:00

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На Вологодчине поздравили со столетием Алексея Мазанникова - старейшего тренера региона. Об этом сообщила пресс-служба области.

Он родился 23 марта 1920 в деревне Чирково Усть-кубенского района. В 6 лет переехал в Ленинград к тете. Занимался несколькими видами спорта, по спортивной гимнастике в 20 лет имел II взрослый разряд. Закончил Механико-конструкторский техникум и отправился работать на военный завод в Комсомольске-на-Амуре. В 1943 отправился на фронт, на Украину, в оперативные войска НКВД. После войны продолжил заниматься гимнастикой в Ленинграде, получил I разряд. В 1951 году закончил институт имени Лесгафта и высшую школу тренеров - отправился с этими знаниями работать в Вологду в педучилище. На Вологодчине Алексей начал тренировать детей в ДЮСШ.

На Спартакиаде народов РСФСР Алексей Васильевич выступил в качестве тренера вологодской мужской команды. Среди его воспитанников Виктор Кляченков, Эдуард Андреев, Иван Исаков, Юрий Карпов, Любовь Васильева. Ветеран спорта работал и в Пединституте - там ему удалось собрать команду по волейболу. Кроме того, он преподавал спортивные игры и гимнастику на факультете физвоспитания. После выхода на пенсию работал на лыжной базе спортобщества «Труд».

ИСТОЧНИК KP.RU