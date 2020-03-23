2020-03-23T16:43:21+03:00
Общество

Череповчан призвали писать анонимки на работодателей с серыми ЗП

В ИФНС располагаются специальные ящики, куда можно будет кинуть анкету
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: www.gorodche.ru
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Заместитель начальника ИФНС №12 по Вологодской области Виктор Мошинский сообщил на встрече со СМИ об особой акции, которая направлена на легализацию зарплат. Любой череповчанин может анонимно пожаловаться на своего работодателя, заполнив специальную анкету. Ее можно будет кинуть в ящики, расположенные в ИФНС.

Если вы получаете серую заработную плату или с вами отказываются оформлять официально трудовые отношения, может подать документы в инспекцию до 31 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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