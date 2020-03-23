Медики Вологодчины просят вологжан сидеть дома

23 Март 2020 2020-03-23T16:30:38+03:00

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В Вологодской области медицинские работники выступили с личным заявлением: они попросили самоизолироваться вологжан, вернувшихся из-за границы, а другим гражданам не посещать массовые места. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Специалисты Вологодской городской поликлиники №3 продемонстрировали солидарность с медиками всего мира: они сфотографировались с надписью «Я работаю ради тебя, останься дома ради меня».

Самоизоляция сильно поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Симптомы могут проявиться не сразу.

Напомним, что в Вологде организовали 100 мобильных групп из сотрудников УМВД, Росгвардии и социальных работников, которые будут обходить приехавших из-за границы - они выдадут методические рекомендации нахождения на карантине, анкету.

Пока заболевших на Вологодчине не выявлено. Обследовано 800 человек.

Оказалось, что тесты на коронавирус не делают всем подряд еще и потому, что у него большая погрешность - 7-15%. Получится, что 15% населения могут получить ложно положительный результат - они займут койки действительно больных и заразных людей, медицина не справится, начнется паника.

ИСТОЧНИК KP.RU