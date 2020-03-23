2020-03-23T16:30:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Медики Вологодчины просят вологжан сидеть дома

Специалисты Вологодской городской поликлиники №3 и Центра медицины катастроф лично попросили оставаться дома вологжан, особенно приехавших из-за границы
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: Правительство Вологодской области
Изменить размер текста:

В Вологодской области медицинские работники выступили с личным заявлением: они попросили самоизолироваться вологжан, вернувшихся из-за границы, а другим гражданам не посещать массовые места. Об этом сообщила пресс-служба правительства области. Специалисты Вологодской городской поликлиники №3 продемонстрировали солидарность с медиками всего мира: они сфотографировались с надписью «Я работаю ради тебя, останься дома ради меня».

Самоизоляция сильно поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Симптомы могут проявиться не сразу.

Напомним, что в Вологде организовали 100 мобильных групп из сотрудников УМВД, Росгвардии и социальных работников, которые будут обходить приехавших из-за границы - они выдадут методические рекомендации нахождения на карантине, анкету.

Пока заболевших на Вологодчине не выявлено. Обследовано 800 человек.

Оказалось, что тесты на коронавирус не делают всем подряд еще и потому, что у него большая погрешность - 7-15%. Получится, что 15% населения могут получить ложно положительный результат - они займут койки действительно больных и заразных людей, медицина не справится, начнется паника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Вологодчине продукты первой необходимости домой доставят почтальоны
Старейшего вологодского тренера поздравили со столетним юбилеем
Череповчан призвали писать анонимки на работодателей с серыми ЗП
Медики Вологодчины просят вологжан сидеть дома
Варламов не поехал в Вологду из-за коронавируса
36 желтых ПАЗиков закуплены для сельских школ Вологодчины
Под Вологдой уголовник покусился на половую неприкосновенность детей
Двое череповчан захотели секса, а попались на удочку афериста
Череповецкий уголовник попался на любви к мясу
В Вологодской области опекун била и оскорбляла приемных детей
Подсветка моста в Череповце будет стоить до 160 миллионов рублей
30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Рыбинском водохранилище
Череповецкая старушка серьезно ударилась в автобусе
Изолированных вологжан проверяют спецбригады