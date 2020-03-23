2020-03-23T15:22:01+03:00
Общество

Варламов не поехал в Вологду из-за коронавируса

Урбанистический тур пришлось отложить, чтобы уменьшить вероятность распространения коронавируса
Евдокия САХАРОВА
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Известный урбанист и блогер Илья Варламов собирался начать свой урбанистический тур с Вологды. Планировались встречи с вологжанами, с мэром, презентация его новой книги "100 советов мэру". Приехать в столицу Вологодчины звезда должна была 24 марта.

Однако, в связи с накалившейся коронавирусной обстановкой, было принято решение отложить турне. Массовые мероприятия во многих регионах запрещены, что помогает ограничить распространение коронавируса и спасти многие жизни.

"Мы считаем, что сейчас действительно не лучшее время, чтобы собирать большие залы и много путешествовать. А в наших планах объехать практически всю Россию и найти такие площадки, которые вместят вас всех — а вас действительно много", - пишет Варламов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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