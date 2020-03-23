2020-03-23T15:05:26+03:00
Общество

36 желтых ПАЗиков закуплены для сельских школ Вологодчины

Новые автобусы для сельских школ уже поступили в Вологду
Илья САХАРОВ
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Скриншот 35тв.руСкриншот 35тв.ру
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В 17 районов Вологодской области поступили еще 36 новых автобусов для перевозки школьников по губернаторской программе «Школьный автобус». В этом году на этот транспорт выделили 144 миллиона рублей. До конца апреля придет еще 31 автобус. 48 ПАЗиков закуплено в прошлом году. В следующем году глава региона пообещал полностью закрыть потребности сельских школ по обновлению парка техники со сроком эксплуатации более 10 лет.

В новых транспортных средствах установлены системы безопасности, навигация, кондиционеры. Ярко-желтые ПАЗики вместимостью до 30 мест оборудованы тахографами, системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, укомплектованы огнетушителями, аптечками, полками для ручной клади. Есть выдвижные подножки для удобства пассажиров, система блокировки движения при открытых дверях и сигнализация заднего хода для безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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