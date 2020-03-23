36 желтых ПАЗиков закуплены для сельских школ Вологодчины

23 Март 2020 2020-03-23T15:05:26+03:00

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В 17 районов Вологодской области поступили еще 36 новых автобусов для перевозки школьников по губернаторской программе «Школьный автобус». В этом году на этот транспорт выделили 144 миллиона рублей. До конца апреля придет еще 31 автобус. 48 ПАЗиков закуплено в прошлом году. В следующем году глава региона пообещал полностью закрыть потребности сельских школ по обновлению парка техники со сроком эксплуатации более 10 лет.

В новых транспортных средствах установлены системы безопасности, навигация, кондиционеры. Ярко-желтые ПАЗики вместимостью до 30 мест оборудованы тахографами, системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, укомплектованы огнетушителями, аптечками, полками для ручной клади. Есть выдвижные подножки для удобства пассажиров, система блокировки движения при открытых дверях и сигнализация заднего хода для безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU