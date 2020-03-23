2020-03-23T14:42:41+03:00
Происшествия

Под Вологдой уголовник покусился на половую неприкосновенность детей

43-летнего вологжанина задержали
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодском районе признали виновным местного жителя по статьям истязание, насильственные действия сексуального характера и угроза убийством. Суд установил, что 43-летний мужчина в течение полугода неоднократно в пьяном состоянии избивал 12-летнего сына сожительницы, кроме того, угрожал ему убийством.

В конце концов, обвиняемый в присутствии сына и его 6-летнего брата совершил действия сексуального характера, чем покусился на половую неприкосновенность детей. Мужчина был ранее судим за насильственные и корыстные преступления.

Подсудимого приговорили к 9 годам лишения, мать детей ограничили в родительских правах. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Вологодчине продукты первой необходимости домой доставят почтальоны
Старейшего вологодского тренера поздравили со столетним юбилеем
Череповчан призвали писать анонимки на работодателей с серыми ЗП
Медики Вологодчины просят вологжан сидеть дома
Варламов не поехал в Вологду из-за коронавируса
36 желтых ПАЗиков закуплены для сельских школ Вологодчины
Под Вологдой уголовник покусился на половую неприкосновенность детей
Двое череповчан захотели секса, а попались на удочку афериста
Череповецкий уголовник попался на любви к мясу
В Вологодской области опекун била и оскорбляла приемных детей
Подсветка моста в Череповце будет стоить до 160 миллионов рублей
30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Рыбинском водохранилище
Череповецкая старушка серьезно ударилась в автобусе
Изолированных вологжан проверяют спецбригады