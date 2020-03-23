Под Вологдой уголовник покусился на половую неприкосновенность детей

23 Март 2020 2020-03-23T14:42:41+03:00

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В Вологодском районе признали виновным местного жителя по статьям истязание, насильственные действия сексуального характера и угроза убийством. Суд установил, что 43-летний мужчина в течение полугода неоднократно в пьяном состоянии избивал 12-летнего сына сожительницы, кроме того, угрожал ему убийством.

В конце концов, обвиняемый в присутствии сына и его 6-летнего брата совершил действия сексуального характера, чем покусился на половую неприкосновенность детей. Мужчина был ранее судим за насильственные и корыстные преступления.

Подсудимого приговорили к 9 годам лишения, мать детей ограничили в родительских правах. Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU