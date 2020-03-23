Двое череповчан захотели секса, а попались на удочку афериста

23 Март 2020 2020-03-23T14:14:37+03:00

За минувшие выходные в полиции Вологодчины зафиксированы 19 заявлений о дистанционных мошенничествах

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В Вологодской области с 20 по 22 марта дистанционные мошенники получили как минимум 2,5 млн рублей. Попались даже вполне молодые череповчане.

Двое 29-летних мужчин наткнулись на сайт в интернете с предложением об оказании интим-услуг. Возбужденные позвонили по указанному номеру: на другом конце оказались аферисты. Они убедили жертв перевести им 200 тысяч рублей как предоплату за услуги. Услуг так и не последовало...

Заведены уголовные дела. На данный момент устанавливаются подозреваемые.

ИСТОЧНИК KP.RU