Череповецкий уголовник попался на любви к мясу
В одном из супермаркетов города задержали мужчину, находящегося в розыске
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В Череповце мужчину задержали по подозрению в краже: он уже был судим и в розыске.
Сотрудники Росгвардии выехали 22 марта в 10 вечера на место срабатывания тревожной кнопки - супермаркет на Первомайской.
На месте выяснилось, то 56-летний череповчанин пытался пронести в своей куртке мимо кассы упаковку мяса. Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU