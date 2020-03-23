2020-03-23T13:44:55+03:00
Происшествия

Череповецкий уголовник попался на любви к мясу

В одном из супермаркетов города задержали мужчину, находящегося в розыске
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце мужчину задержали по подозрению в краже: он уже был судим и в розыске.

Сотрудники Росгвардии выехали 22 марта в 10 вечера на место срабатывания тревожной кнопки - супермаркет на Первомайской.

На месте выяснилось, то 56-летний череповчанин пытался пронести в своей куртке мимо кассы упаковку мяса. Подозреваемого доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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