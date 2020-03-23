В Вологодской области опекун била и оскорбляла приемных детей

23 Март 2020 2020-03-23T11:05:53+03:00

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В Сямженском районе женщина взяла на опеку двух девочек и плохо с ними обращалась. В результате она попала под суд. Детей у нее изъяли. Бывший опекун осуждена к штрафу за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Судом и следствием установлено, что с марта по август 2019 года в Сямженском районе 50-летняя обвиняемая, будучи приемной матерью двух девочек, 15 и 17 лет, неоднократно причиняла им побои и наносила оскорбления. Не выдержав жестокого обращения, 17-летняя потерпевшая ушла из дома. Когда ее разыскали, дети и рассказали о том, что происходило в семье. Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Пока приговор не вступил в законную силу, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU