Подсветка моста в Череповце будет стоить до 160 миллионов рублей
Горожанам предлагают выбрать вариант
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В Череповце проходит голосование - какая будет подсветка моста через Шексну. «Окончательный вариант выберут череповчане, мы утвердим его на градсовете в апреле. С подсветкой мост будет выглядеть намного интереснее,"- сообщает губератор области Олег Кувшиников.
Стоимость освещения, в зависимости от варианта, от 80 до 160 миллионов рублей. Голосование стартовало 23 марта и будет идти по 13 апреля.
Предлагается два проекта - статичная и динамическая подсветка.
ИСТОЧНИК KP.RU