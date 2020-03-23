2020-03-23T10:44:24+03:00
Общество

30 рыбаков оказались на дрейфующей льдине в Рыбинском водохранилище

Рыбалка остается быть опасным занятием
Иван Чухнин
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В Череповецком районе на льдине оказалось около 30 рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области. Один из них позвонил о ЧП череповецким спасателям. Инцидент произошел на Рыбинском водохранилище, недалеко от населенного пункта Щетинское. Это 47 километрах от Череповца.

Сотрудники МЧС незамедлительно отправились на помощь. К счастью, на месте оказалось судно на воздушной подушке, принадлежащее частному лицу. Так что именно он перевез попавших в беду рыбаков на берег. Спасатели напоминают, что выход на лед запрещен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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