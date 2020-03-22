2020-03-22T23:00:39+03:00
Происшествия

Череповецкая старушка серьезно ударилась в автобусе

Пенсионерка держалась за поручен, но ее это не спасло, когда водитель применил экстренное торможение
Евдокия САХАРОВА
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В районе Заречья в городе металлургов произошла трагедия. В 5 часов вечера у дома 82 по улице Краснодонцев водителю пассажирского автобуса №5 пришлось применить экстренное торможение. К сожалению, 70-летняя женщина в салоне упала и сильно ударилась головой. Перед этим пенсионерка крепко держалась за поручень, однако ее это не спасло - сил удержаться не хватило.

Медики доставили старушку с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и артериальной гипертонией в областную больницу № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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