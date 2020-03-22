Изолированных вологжан проверяют спецбригады

22 Март 2020 2020-03-22T21:56:14+03:00

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В Вологде по поручению губернатора организованы мобильные бригады для проверки граждан, недавно вернувшихся из других стран (любых). Вологжане должны самоизолироваться на 2 недели, чтобы не допустить возможное распространение коронавируса. Обходить квартиры будут сотрудники полиции и росгвардейцы, работники службы социальной защиты.

Сотрудникам был проведен инструктаж в Центре гражданской защиты Вологды. По словам главы региона, у мобильных групп есть средства индивидуальной защиты. Круглосуточный телефон горячей линии по коронавирусной инфекции на Вологодчине 8 (800) 200-93-88.

ИСТОЧНИК KP.RU