Здание вологодской "Единой России" поджег анархист

22 Март 2020 2020-03-22T17:59:16+03:00

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О том, что здание "Единой России " в Вологде поджег анархист, сообщает Ранпресс. На прошлой неделе в Вологде полиция задержала подозреваемого.

Напомним, поджог здания на улице Зосимовской, 65, в котором располагается исполком партии «Единая Россия» и Общественная Приемная руководителя партии Дмитрия Медведева, был совершён ночью 31 октября 2019 года. При этом момент поджога был зафиксирован камерами наблюдения. Во дворе находится пожарная часть. В результате ЧП была лишь испорчена отделка крыльца.

Подозреваемым в совершении поджога, по информации Ранпресс, является выпускник строительного колледжа Руслан Гатамов, лидер вологодской ячейки анархистов.

Что послужило мотивом для поджога крыльца кирпичного здания, подозреваемый не сообщил журналисту, встретившего его из спецприемника на улице Петина в Вологдею.

Есть версия, что кумир вологжанина - архангелогородец, анархист Михаил Жлобицкий, который устроил теракт в Архангельском ФСБ в 2017 году в эту же дату - 31 октября.

По информации источника ИА «Ранпресс», дома у Гатамова при обыске были найдены листовки с угрозами в адрес сотрудников правоохранительных органов. На данный момент Гатамов из спецприемника вернулся домой и ждет суда под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU