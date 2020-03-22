В Вытегорском районе ограничили движение на федеральной трассе

22 Март 2020 2020-03-22T13:39:17+03:00

Ограничение будет действовать до 12 апреля

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В Вытегорском районе введено ограничение движения большегрузов. Запрет будет действовать до 12 апреля включительно для транспортных средств с полной массой более 3,5 тонны.

Ограничение введено приказом ФКУ «Упрдор «Холмогоры» на участке со 116 до 174 километра федеральной автодороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок.

Такая мера должна обеспечить безопасность дорожного движения , сообщает областное Управление Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU