2020-03-31T20:51:13+03:00
Общество

В Череповце мужчина упал с кровли и выжил

Он доставлен в реанимацию
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В Череповце произошло ЧП. С крыши здания, что на улице Завокзальной,9, упал человек.

Информация пришла спасателям 21 марта в 13:14. Как оказалось, мужчина работал на крыше дома и провалился на чердак. При этом получил серьезные травмы - у него сломан позвоночник. Как сообщает ЕДДС Череповца, на место выдвинулись спасатели. Они, используя альпинистское снаряжение, на носиках, спустили мужчину. Его госпитализировала реанимационная бригада.

ИСТОЧНИК KP.RU

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