Череповчанин упал с крыши, его доставали альпинисты

21 Март 2020 2020-03-21T21:04:07+03:00

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В Череповце на Завокзальной, 9 мужчина-рабочий упал с крыши приблизительно в час дня. Он провалился в чердачное помещение - предположительно получил перелом позвоночника. Спасателям пришлось вызволять череповчанина с помощью альпинистского снаряжения и носилок.

Мужчину передали реанимационной бригаде, - сообщает единая диспетчерская служба города. Проверкой случившегося займутся правоохранительные органы, явно была нарушена техника безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU