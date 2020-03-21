Череповчанин упал с крыши, его доставали альпинисты
ЧП произошло на улице Завокзальной
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В Череповце на Завокзальной, 9 мужчина-рабочий упал с крыши приблизительно в час дня. Он провалился в чердачное помещение - предположительно получил перелом позвоночника. Спасателям пришлось вызволять череповчанина с помощью альпинистского снаряжения и носилок.
Мужчину передали реанимационной бригаде, - сообщает единая диспетчерская служба города. Проверкой случившегося займутся правоохранительные органы, явно была нарушена техника безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU