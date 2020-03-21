2020-03-21T21:04:07+03:00
Происшествия

Череповчанин упал с крыши, его доставали альпинисты

ЧП произошло на улице Завокзальной
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце на Завокзальной, 9 мужчина-рабочий упал с крыши приблизительно в час дня. Он провалился в чердачное помещение - предположительно получил перелом позвоночника. Спасателям пришлось вызволять череповчанина с помощью альпинистского снаряжения и носилок.

Мужчину передали реанимационной бригаде, - сообщает единая диспетчерская служба города. Проверкой случившегося займутся правоохранительные органы, явно была нарушена техника безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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