В Череповце полицейские спасли отца с ребенком, который собирался выпрыгнуть из квартиры на пятом этаже

21 Март 2020 2020-03-21T18:04:52+03:00

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В Череповце сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли жизнь грудному ребенку. Его отец собирался выпрыгнуть с ним с пятого этажа. Об этом он сообщил он сам, позвонив в полицию.

В квартире, находившейся на пятом этаже, наряд патрульно-постовой службы встретила теща звонившего. Она рассказала, что зять выгнал родственников из квартиры, а сам сел на подоконник с младенцем на руках. Благодаря профессиональным и решительным действиям патрульного удалось избежать трагических последствий.

Старший сержант полиции Максим Шмидт сумел, проникнув в квартиру, уговорить мужчину спуститься с подоконника и забрал из его рук малышку. Затем ему помогли товарищи: дебошира скрутили.

По словам полицейских, отец вел себя неадекватно и агрессивно. При этом он шантажировал их ребенком.

Медики скорой помощи осмотрели младенца, установив, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"В в отношении отца ребенка составлены протоколы по признакам административных правонарушений, предусмотренных статьями 5.35 и 19.3 КоАП РФ», - сообщила официальный представитель МВД России генерал полиции Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU