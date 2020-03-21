В Череповце полицейские спасли отца с ребенком, который собирался выпрыгнуть из квартиры на пятом этаже
В Череповце сотрудники патрульно-постовой службы полиции спасли жизнь грудному ребенку. Его отец собирался выпрыгнуть с ним с пятого этажа. Об этом он сообщил он сам, позвонив в полицию.
В квартире, находившейся на пятом этаже, наряд патрульно-постовой службы встретила теща звонившего. Она рассказала, что зять выгнал родственников из квартиры, а сам сел на подоконник с младенцем на руках. Благодаря профессиональным и решительным действиям патрульного удалось избежать трагических последствий.
Старший сержант полиции Максим Шмидт сумел, проникнув в квартиру, уговорить мужчину спуститься с подоконника и забрал из его рук малышку. Затем ему помогли товарищи: дебошира скрутили.
По словам полицейских, отец вел себя неадекватно и агрессивно. При этом он шантажировал их ребенком.
Медики скорой помощи осмотрели младенца, установив, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В в отношении отца ребенка составлены протоколы по признакам административных правонарушений, предусмотренных статьями 5.35 и 19.3 КоАП РФ», - сообщила официальный представитель МВД России генерал полиции Ирина Волк.
ИСТОЧНИК KP.RU