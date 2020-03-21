В Вологде сотрудники дезинфицируют школы

21 Март 2020 2020-03-21T15:41:37+03:00

В садик родители приходят в масках и с бахилами

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В связи с угрозой распространения коронавируса школы и детские сады работают в особом режиме. Например, в школах персонал работает в масках, проводится дезинфекция и уборка помещений, сотрудники обязаны дезинфицировать руки. В здание школы запрещен пропуск посторонних лиц.

- Пропускаются школьники, которые по каким-либо причинам хотят во время каникул прийти к педагогу. Однако, если у ребят наблюдаются признаки респираторных заболеваний — кашель, температура повышенная, то они не допускаются в здание, — пояснила директор 42-й школы Елена Калистратова.

В детских садах, например, родители приходят в масках и со своими бахилами. Обязателен утренний фильтр: медики осматривают детей, с признаками ОРВИ отправляются домой.

Напомним, школьные каникулы начались 18 марта и продлятся до 1 апреля. Детские сады работают в штатном режиме, однако родители могут забрать ребенка домой. Вузы, колледжи и лицеи, а также учреждения дополнительного образования перешли на дистанционный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU