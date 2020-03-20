Салоны автобусов и троллейбусов начали дезинфицировать в Вологде

20 Март 2020 2020-03-21T21:11:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологде усиливают меры безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В общественном транспорте водители и кондукторы обеспечены масками и антисептиком. А салоны автобусов и троллеййбусов теперь дезинфицируют каждый день. Это должно коснуться и муниципальных, так и частных перевозчиков.

Как сообщает пресс-служба Администрации города Вологды, обработка производится каждую смену - вечером и днем. Согласно графику, каждые шесть часов салоны дезинфецируют. Для этого создана специальная бригада. В ее обязанности - обработка поверхностей, к которым могут прикоснуться пассажиры. Дезраствор распыляют в автобусе, затем обязательна влажная уборка.

ИСТОЧНИК KP.RU