В Вологодской области третий день обеззараживают общественный транспорт
Процедура назначена в целях профилактики коронавируса
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На Вологодчине всем перевозчикам и собственникам автовокзалов разосланы специальные инструкции от Роспотребнадзора - как проводить уборку и дезинфекцию. Важно ограничить распространение вируса, поэтому каждые 6 часов на конечных остановках общественного транспорта и в конце смены специалисты проветривают, проводят влажную уборку и протирают дезинфицирующими растворами все, к чему могли прикасаться люди.
Работникам транспорта выдают одноразовые маски и кожные антисептики. Заболевших на смену не допускают, сообщает пресс-служба Правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU