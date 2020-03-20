В Вологодской области третий день обеззараживают общественный транспорт

20 Март 2020 2020-03-20T17:26:33+03:00

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На Вологодчине всем перевозчикам и собственникам автовокзалов разосланы специальные инструкции от Роспотребнадзора - как проводить уборку и дезинфекцию. Важно ограничить распространение вируса, поэтому каждые 6 часов на конечных остановках общественного транспорта и в конце смены специалисты проветривают, проводят влажную уборку и протирают дезинфицирующими растворами все, к чему могли прикасаться люди.

Работникам транспорта выдают одноразовые маски и кожные антисептики. Заболевших на смену не допускают, сообщает пресс-служба Правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU