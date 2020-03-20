2020-03-20T17:08:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Череповецких бизнесменов с проблемами из-за Covid-19 проконсультируют

«Агентство городского развития» запустило горячую линию для консультирования по форс-мажорам из-за пандемии
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов консультируют предпринимателей, которые столкнулись с кризисными ситуациями из-за коронавируса. «Агентство городского развития» Череповца ответит на вопросы бизнесменов в будни с 8.30 до 17:30 по телефонам (8202) 20-19-25, 20-19-28.

Череповчанам предоставят необходимую информацию, объяснят их права. Там же можно предложить идею от бизнеса по минимизации экономических последствий пандемии. В организацию ежедневно обращаются десятки человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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