Череповецких бизнесменов с проблемами из-за Covid-19 проконсультируют
«Агентство городского развития» запустило горячую линию для консультирования по форс-мажорам из-за пандемии
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В городе металлургов консультируют предпринимателей, которые столкнулись с кризисными ситуациями из-за коронавируса. «Агентство городского развития» Череповца ответит на вопросы бизнесменов в будни с 8.30 до 17:30 по телефонам (8202) 20-19-25, 20-19-28.
Череповчанам предоставят необходимую информацию, объяснят их права. Там же можно предложить идею от бизнеса по минимизации экономических последствий пандемии. В организацию ежедневно обращаются десятки человек.
ИСТОЧНИК KP.RU