Братья-харовчане избили сотрудников ГИБДД в Новый год

20 Март 2020 2020-03-20T15:37:08+03:00

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В Харовске завершено расследование уголовного дела об избиении сотрудников ГИБДД. Двое местных жителей, 42 и 32 лет, 1 января 2020 года ехали на автомобиле - один из братьев вел машину, но прав у него не было. Их сначала преследовали, а потом и остановили инспекторы дорожного движения. Тогда харовчане не придумали ничего лучше, чем избить сотрудников ГИБДД в новогоднюю ночь, чтобы избежать ответственности.

Личности мужчин быстро выяснили - оказалось, они уже были судимы за грабеж. Злоумышленников поймали и заключили под стражу. Дело направлено в суд, им грозит штраф до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU