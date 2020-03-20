2020-03-20T15:15:03+03:00
Экономика

Вологодчина оказалась на 7 месте по профициту бюджета

По статистике на 2019 год Вологодская область заняла 7 место по абсолютной сумме профицита бюджета среди субъектов РФ
Евдокия САХАРОВА
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Минфин России предоставил свою оценку региональных бюджетов. Оказалось, что 50 субъектов РФ окончили 2019 год с профицитом бюджета. Вологодская область заняла 7 место по абсолютному профициту бюджета. По словам заместителя губернатора области, это произошло в результате поступления дополнительных налоговых и неналоговых доходов в конце финансового года. Доходы превысили расходы на 9,4 млрд.рублей.

Полученные средства направят на сбалансирование бюджета в следующие 3 года и на увеличение расходов. Планируется решить множество социальных задач, в том числе строительство и ремонт социальной и коммунальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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