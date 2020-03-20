Вологжанина оштрафовали за стрельбу из автомата в Новый год

20 Март 2020 2020-03-20T15:00:19+03:00

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В Вологде оштрафовали местного жителя: он в новогоднюю ночь решил пострелять в воздух из охолощенного автомата Калашникова. ЧП произошло 1 января в 2 часа ночи на Набережной VI армии.

На хулигана составили протокол по статье "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах". Мужчина вину не признал, заявив, что стрелял холостыми для салюта, имитируя выстрелы. Он посчитал, что списанное оружие не относится к огнестрельному, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд однако отверг доводы вологжанина. Ему назначили минимальное наказание — штраф в 40 тысяч рублей и конфискация автомата с патронами. Постановление может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU