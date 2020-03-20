Надвигаются морозы: дачникам предлагают прикрыть посадки
В Вологодскую область приходят морозы. Как сообщали дачники, на солнечных участках уже пошли в рост первоцветы, тюльпаны.
Однако "торопыг" подкарауливает опасность: сильные морозы. В выходные Вологодчину атакуют холодыне воздушные массы: регион окажется в тылу циклона. Ночью в Вологде столбик термометра опустится до - 8 градусов, а местами морозы достигнут - 11.
Днем в субботу будет облачая погода, но воздух несколько прогреется. Температура может подняться от -1 до - 6. Ночью температурные качели вновь качнутся глубоко в минус- с субботы на воскресенья похолодает до -13. Днем снова будет тепло - около нуля. В понедельник разница между ночной и дневной температурами составит 16 градусов - от -13 до +3.
Те растения, что ожили после зимней спячки, следует надежно укрыть. Без снежного покрова при низких температурах они могут погибнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU