2020-03-20T14:44:11+03:00
Коронавирус Covid-19

В МФЦ Вологды теперь надо записываться заранее

Работа зон самообслуживания приостанавливается
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: администрация города Вологды
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В областной столице МФЦ Мальцева, 52 и Мира, 1 переведены на график работы по предварительной записи ради профилактики коронавирусной инфекции. С 20 марта талонов станет больше, а зоны самообслуживания перестанут работать.

На прием можно попасть предварительно записавшись на сайте МФЦ через личный кабинет с авторизацией через портал Госуслуг или с помощью мобильного приложения «Мои документы» или по телефону 78-08-07. Вологжанам рекомендуется пользоваться Госуслугами и все задачи решать через портал.

Предварительная запись позволит сократить количество людей, которые находятся в офисе одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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