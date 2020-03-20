2020-03-20T13:59:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Департамент здравоохранения Вологодчины озвучил количество ИВЛ

Медучреждения продолжают подготовку к волне пандемии
Евдокия САХАРОВА
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Департамент здравоохранения Вологодской области наконец озвучил количество аппаратов искусственной вентиляции легких. В последние дни специально было закуплено более 50.

Департамент поделился своими подсчетами с корреспондентом «Ранпресс». Оказалось, что на всю область 257 ИВЛ. Они могут понадобиться, для людей с тяжелым течением заболевания, осложнениями.

Для больных коронавирусом в областной инфекционной больнице подготовлено 200 коек, в инфекционном отделении областной клинической больницы № 2 г. Череповца еще 140, 213 в центральных районных больницах области. Всего 457 мест!

По заявлению департамента здравоохранения, у медиков есть необходимый запас лекарств и защитных средств - масок и перчаток. Докуплено 100 комплектов защитных костюмов.

Напомним, что в Италии образовался дефицит клапанов для ИВЛ, а производитель не смог поставить жизненно важные части. Тогда стартаперы напечатали клапаны на 3D принтере и спасли жизни людей! Правда теперь их собираются судить за нарушение патента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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