В Вологодском районе спецавтомобиль подготовлен к выезду на ЧС

20 Март 2020 2020-03-20T13:44:35+03:00

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В Вологодском районе ситуация на реках района стабильна, колебания уровней воды в пределах климатической нормы, ночью ожидаются заморозки. Как сообщает администрация района, группа круглосуточного реагирования сектора по делам ГОиЧС района обеспечена техникой и спецсредствами.

На случай внештатных ситуаций на место выедет мобильная бригада на специально оборудованном автомобиле. В нем находится генератор, резиновая лодка, помпы для откачки воды, аптечка первой помощи. Автомобиль мобильной бригады можно использовать и как средство передвижения, и как пункт обогрева. Группа готова действовать в любое время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU