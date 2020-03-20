В Вологодском районе спецавтомобиль подготовлен к выезду на ЧС
В Вологодском районе ситуация на реках района стабильна, колебания уровней воды в пределах климатической нормы, ночью ожидаются заморозки. Как сообщает администрация района, группа круглосуточного реагирования сектора по делам ГОиЧС района обеспечена техникой и спецсредствами.
На случай внештатных ситуаций на место выедет мобильная бригада на специально оборудованном автомобиле. В нем находится генератор, резиновая лодка, помпы для откачки воды, аптечка первой помощи. Автомобиль мобильной бригады можно использовать и как средство передвижения, и как пункт обогрева. Группа готова действовать в любое время суток.
ИСТОЧНИК KP.RU