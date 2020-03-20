2020-03-20T13:44:35+03:00
Общество

В Вологодском районе спецавтомобиль подготовлен к выезду на ЧС

Пока ситуация в регионе стабильна
Иван Чухнин
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В Вологодском районе ситуация на реках района стабильна, колебания уровней воды в пределах климатической нормы, ночью ожидаются заморозки. Как сообщает администрация района, группа круглосуточного реагирования сектора по делам ГОиЧС района обеспечена техникой и спецсредствами.

На случай внештатных ситуаций на место выедет мобильная бригада на специально оборудованном автомобиле. В нем находится генератор, резиновая лодка, помпы для откачки воды, аптечка первой помощи. Автомобиль мобильной бригады можно использовать и как средство передвижения, и как пункт обогрева. Группа готова действовать в любое время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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