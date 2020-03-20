2020-03-20T13:35:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Череповецкая налоговая попросила не приходить

В связи с коронавирусом инспекция порекомендовала налогоплательщикам перейти на дистанционный формат общения
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце ИФНС ввела профилактические меры для борьбы с распространением пандемии: в здании будет установлен ящик для корреспонденции, налогоплательщикам рекомендовано общаться по всем вопросам дистанционно - личные визиты стоит исключить насколько это возможно. Об этом сообщил замначальника ИФНС № 12 по Вологодской области.

В ящик можно кидать заявления, декларации (правда без отметок). Дни открытых дверей тоже отменили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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