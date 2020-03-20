В Бабушкинском районе 24-летнему слесарю отрезали кисть

20 Март 2020 2020-03-20T13:27:51+03:00

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ЧП произошло 14 марта 2020 в поселке Юрманга на предприятии лесопереработки. 24-летний слесарь-ремонтник проверял оборудование, когда его рукав попал в движущуюся часть механизма. Он получил серьезные травмы левой кисти, ее пришлось ампутировать.

На данный момент делом занимается Следственный комитет. Завершился опрос очевидцев, назначена судебная экспертиза. Расследованием заинтересовались специалисты областной Государственной инспекции труда, - сообщили в пресс-службе областного СК.

ИСТОЧНИК KP.RU