В Вологодской области запретили проводить мероприятия с детьми 72 негосударственным учреждениям

20 Март 2020 2020-03-20T13:25:04+03:00

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Государственные и муниципальные организации дополнительного образования детей приостановили работу. Они перешли на дистанционное обучение.

А вот частные предприятия в большинстве своем запрет проигнорировали .

Между тем на такие действия поступило много жалоб одителей, что частные организации продолжают собирать коллективы детей.

Департамент образования предложил внести изменения в постановление правительства области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Изменения касаются рекомендаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы с детьми, о приостановке реализации дополнительных общеобразовательных программ и отмене детских мероприятий.

Руководителям частных образовательных организаций рекомендовано внимательно отнестись к здоровью детей и обеспечить выполнение решений оперативного штаба.

Сейчас в Вологодской области дополнительные общеобразовательные программы реализуют 72 негосударственные организации.

ИСТОЧНИК KP.RU