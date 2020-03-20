В Вологодской области запретили проводить мероприятия с детьми 72 негосударственным учреждениям
Государственные и муниципальные организации дополнительного образования детей приостановили работу. Они перешли на дистанционное обучение.
А вот частные предприятия в большинстве своем запрет проигнорировали .
Между тем на такие действия поступило много жалоб одителей, что частные организации продолжают собирать коллективы детей.
Департамент образования предложил внести изменения в постановление правительства области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Изменения касаются рекомендаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы с детьми, о приостановке реализации дополнительных общеобразовательных программ и отмене детских мероприятий.
Руководителям частных образовательных организаций рекомендовано внимательно отнестись к здоровью детей и обеспечить выполнение решений оперативного штаба.
Сейчас в Вологодской области дополнительные общеобразовательные программы реализуют 72 негосударственные организации.
ИСТОЧНИК KP.RU