2020-03-20T13:19:44+03:00
Коронавирус Covid-19

В Череповце будут шить медицинские маски

Мэр города заявил, что пошивом будет заниматься Череповецкая швейная фабрика
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе металлургов начинают шить медицинские маски - вручную. Планируется, что этим займется "Череповецкая швейная фабрика". Пока готовятся образцы из марли. По подсчетам, в сутки можно шить 500 масок, т.к сотрудников немного.

Услуги пошива стоят по 10 рублей за маску - и это без материалов. "Для нас это социальный проект, мы не преследуем здесь коммерческой цели. Ситуация в мире нестабильная, нужно как-то мобилизовать ресурсы", - сообщил руководитель швейной фабрики Валерий Кондрашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологодской области третий день обеззараживают общественный транспорт
Череповецких бизнесменов с проблемами из-за Covid-19 проконсультируют
Братья-харовчане избили сотрудников ГИБДД в Новый год
Вологодчина оказалась на 7 месте по профициту бюджета
Надвигаются морозы: дачникам предлагают прикрыть посадки
Вологжанина оштрафовали за стрельбу из автомата в Новый год
В МФЦ Вологды теперь надо записываться заранее
Департамент здравоохранения Вологодчины озвучил количество ИВЛ
В Вологодском районе спецавтомобиль подготовлен к выезду на ЧС
Череповецкая налоговая попросила не приходить
В Бабушкинском районе 24-летнему слесарю отрезали кисть
В Вологодской области запретили проводить мероприятия с детьми 72 негосударственным учреждениям
В Череповце будут шить медицинские маски