В Череповце будут шить медицинские маски

20 Март 2020 2020-03-20T13:19:44+03:00

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В городе металлургов начинают шить медицинские маски - вручную. Планируется, что этим займется "Череповецкая швейная фабрика". Пока готовятся образцы из марли. По подсчетам, в сутки можно шить 500 масок, т.к сотрудников немного.

Услуги пошива стоят по 10 рублей за маску - и это без материалов. "Для нас это социальный проект, мы не преследуем здесь коммерческой цели. Ситуация в мире нестабильная, нужно как-то мобилизовать ресурсы", - сообщил руководитель швейной фабрики Валерий Кондрашин.

ИСТОЧНИК KP.RU