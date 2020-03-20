В Череповце будут шить медицинские маски
Мэр города заявил, что пошивом будет заниматься Череповецкая швейная фабрика
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В городе металлургов начинают шить медицинские маски - вручную. Планируется, что этим займется "Череповецкая швейная фабрика". Пока готовятся образцы из марли. По подсчетам, в сутки можно шить 500 масок, т.к сотрудников немного.
Услуги пошива стоят по 10 рублей за маску - и это без материалов. "Для нас это социальный проект, мы не преследуем здесь коммерческой цели. Ситуация в мире нестабильная, нужно как-то мобилизовать ресурсы", - сообщил руководитель швейной фабрики Валерий Кондрашин.
ИСТОЧНИК KP.RU