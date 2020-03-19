Череповчанин нарушил правила дорожного движения 200 раз
В Череповце мужчина лишился иномарки: ее арестовали судебные приставы. Мужчина накопил миллион рублей долга и 200 нарушений Правил дорожного движения. Приставы по решению суда изъяли его автомобиль в счет погашения задолженностей.
Всего у него было накопилось более 800 тысяч рублей долга по налоговым платежам. Кроме того, на принадлежащей мужчине «Honda Civic» было совершено 200 нарушений Правил дорожного движения: водитель неохотно соблюдал скоростной режим и не соблюдал дорожную разметку. Приставы не сумели вычислить мужчину, но обнаружили его автомобиль. Иномарку арестовали и отправили на спецстоянку. Если владелец не погасит долг в 10-дневный срок, иномарку продадут с молотка.
ИСТОЧНИК KP.RU