Череповчанин нарушил правила дорожного движения 200 раз

19 Март 2020 2020-03-19T17:57:06+03:00

Но судебные приставы лишили его машины не только за это

Изменить размер текста: A A

В Череповце мужчина лишился иномарки: ее арестовали судебные приставы. Мужчина накопил миллион рублей долга и 200 нарушений Правил дорожного движения. Приставы по решению суда изъяли его автомобиль в счет погашения задолженностей.

Всего у него было накопилось более 800 тысяч рублей долга по налоговым платежам. Кроме того, на принадлежащей мужчине «Honda Civic» было совершено 200 нарушений Правил дорожного движения: водитель неохотно соблюдал скоростной режим и не соблюдал дорожную разметку. Приставы не сумели вычислить мужчину, но обнаружили его автомобиль. Иномарку арестовали и отправили на спецстоянку. Если владелец не погасит долг в 10-дневный срок, иномарку продадут с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU