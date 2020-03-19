2020-03-19T17:27:07+03:00
Происшествия

Водителя, виновного в гибели четверых людей в Вологодской области, заключили под стражу

Он сел нетрезвым за руль
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Вологодской области по требованию прокуратуры арестовали мужчину, виновного в гибели людей. Он пьяным сел за руль.

Трагедия на федеральной трассе произошла в Верховажском районе в конце декабря. Как сообщает областная прокуратура, ДТП случилось 29 декабря 2019 года. Около 2 часов ночи водитель автомобиля "Форд Фокус" на 676 километре трассы Москва-Архангельск выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "Ниссан Алмера".

В результате столкновения погибли 22-летний водитель "Ниссана", а также три его пассажира: девушка, мужчина и женщина. Скорая помощь смогла лишь констатировать их смерть. Также в столкновении пострадал и пассажир "Форда". Обе машины превратились в кучи металлолома. Как выяснилось, виновник аварии был пьян.

За подобное нарушение закона, в результате которого погибло несколько человек, предусмотрено суровое наказание - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Прокуратура ходатайствовала, чтобы водителя, виновного в гибели людей, заключили под стражу. Суд удовлетворил требования обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Череповчанин нарушил правила дорожного движения 200 раз
Водителя, виновного в гибели четверых людей в Вологодской области, заключили под стражу
Череповчанина обвиняют в призыве к групповому поджогу детсада
Вологда выпустила дезинфицирующее средство ручного изготовления
Великоустюгский Дед Мороз попросил не распространять коронавирус
В Череповце отменили плату за детский сад
Тело утонувшего четыре месяца назад нашли в реке Суда Вологодской области
Пьяный мужчина направил пистолет на полицейского в Череповецком районе
Власти Вологодчины заявили о 502 обследованных на коронавирус
Ищут ребенка: река Вологда перегорожена сетями в двух местах
Череповчанин сбежал из коронавирусной изоляции
В Череповце водитель догонял неуправляемый автобус по встречке
Мэр Вологды проверил ситуацию с коронавирусом на крупных предприятиях
Обеззараживать Вологду с вертолетов — не будут
В Вологодской области закрылись на карантин аквапарк и бассейны
На Вологодчине введены жесткие превентивные меры против вируса
Губернатор Вологодчины проверил количество гречки и туалетной бумаги
В школах Вологды появятся свои Конституции
В череповецком "Спецавтотранс" сменился директор
Вологодский криминальный авторитет скончался в реанимации