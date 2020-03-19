Водителя, виновного в гибели четверых людей в Вологодской области, заключили под стражу

19 Март 2020 2020-03-19T17:27:07+03:00

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В Вологодской области по требованию прокуратуры арестовали мужчину, виновного в гибели людей. Он пьяным сел за руль.

Трагедия на федеральной трассе произошла в Верховажском районе в конце декабря. Как сообщает областная прокуратура, ДТП случилось 29 декабря 2019 года. Около 2 часов ночи водитель автомобиля "Форд Фокус" на 676 километре трассы Москва-Архангельск выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль "Ниссан Алмера".

В результате столкновения погибли 22-летний водитель "Ниссана", а также три его пассажира: девушка, мужчина и женщина. Скорая помощь смогла лишь констатировать их смерть. Также в столкновении пострадал и пассажир "Форда". Обе машины превратились в кучи металлолома. Как выяснилось, виновник аварии был пьян.

За подобное нарушение закона, в результате которого погибло несколько человек, предусмотрено суровое наказание - лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Прокуратура ходатайствовала, чтобы водителя, виновного в гибели людей, заключили под стражу. Суд удовлетворил требования обвинения.

ИСТОЧНИК KP.RU