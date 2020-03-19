2020-03-19T16:39:48+03:00
Происшествия

Череповчанина обвиняют в призыве к групповому поджогу детсада

Он разместил в соцсети призыв сжечь детей и персонал дошкольного учреждения в сентябре 2019
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: vk.com
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении череповчанина, который обвиняется в приготовлении к убийству и угрозе убийством.

По версии следствия, в сентябре 2019 года 33-летний мужчина разместил в соцсети призыв к групповому поджогу детского сада, убийству персонала и детей. Кроме того, череповчанин изложил подробный план и даже сулил за работу деньги! Полицейские незамедлительно задержали подозрительного субъекта.

Обвиняемый объяснил свои действия тем, что хотел таким образом шантажировать знакомую женщину и привлечь ее внимание. Психиатры заключили, что состояние мужчины не исключает его вменяемости. Оказалось, что еще за полтора года до инцидента череповчанин угрожал убийством 24-летней жертве.

Дело направлено суд, мужчине грозит за "неоконченное деяние" до 10 лет.

А 18 ноября прошлого года пьяный мужчина пробрался в детсад и сообщил, что там заложена бомба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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