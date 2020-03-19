Вологда выпустила дезинфицирующее средство ручного изготовления
В Вологде муниципальная сеть аптек «ВологдаФарм» в связи с повышенной потребностью населения стала выпускать спиртовой раствор хлоргексидина 0,5 %. В аптеки города уже поступила первая партия. Об этом сообщил мэр на своей странице ВКонтакте.
Сергей Воропанов предупредил, что стоимость товара несколько выше, т.к. изготовление ведется вручную - масштабы не производственные. Главным образом этим препаратом собираются снабдить жизнеобеспечивающие предприятия и жителей города.
Этим раствором необходимо протирать не только руки, но и поверхности, к которым прикасаются: ручки дверей, телефоны, столы.
ИСТОЧНИК KP.RU