Вологда выпустила дезинфицирующее средство ручного изготовления

19 Март 2020 2020-03-19T16:12:25+03:00

Оно уже появилось в аптеках областной столицы

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В Вологде муниципальная сеть аптек «ВологдаФарм» в связи с повышенной потребностью населения стала выпускать спиртовой раствор хлоргексидина 0,5 %. В аптеки города уже поступила первая партия. Об этом сообщил мэр на своей странице ВКонтакте.

Сергей Воропанов предупредил, что стоимость товара несколько выше, т.к. изготовление ведется вручную - масштабы не производственные. Главным образом этим препаратом собираются снабдить жизнеобеспечивающие предприятия и жителей города.

Этим раствором необходимо протирать не только руки, но и поверхности, к которым прикасаются: ручки дверей, телефоны, столы.

ИСТОЧНИК KP.RU