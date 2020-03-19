Великоустюгский Дед Мороз попросил не распространять коронавирус

19 Март 2020 2020-03-19T16:21:03+03:00

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Дед Мороз из Великого Устюга записал обращение в связи с острой ситуацией с коронавирусом. В своем видео он призвал всех соблюдать меры профилактики "хвори". Сказочный персонаж попросил тщательно мыть руки с мылом или дезинфицировать их. Отказаться на время от поездок в другие страны и регионы, стараться не посещать общественные места.

Чтобы вирус не попал на слизистые, не стоит трогать лицо руками. Можно воспользоваться поводом и побыть дома с семьей - поиграть в настольные игры, почитать книги, смотреть добрые фильмы и даже заниматься физкультурой! Главное почаще проветривать комнаты, а при первых признаках недомогания позвонить врачу и постараться не заражать других. И побыстрее поправляться!

Великоустюгский Дед Мороз попросил не распространять вирус.Сказочный персонаж рассказал о профилактике вирусных инфекций

ИСТОЧНИК KP.RU